【下班經濟學】不吃藥快速搞定自律神經！名醫曝：吃一物快速緩解！
不吃藥又能改善自律神經失調的方法是什麼呢？今天邀請到自律神經失調的臨床專家郭育祥來告訴大家，高血壓、睡不好、疲倦、焦慮、失眠、胃痛，但去醫院檢查又沒事，小心你可能是自律神經失調喔！哪些補品吃了會讓自律神經更越補越糟？一次告訴你！
不吃藥改善自律神經失調！名醫提醒用藥非讓患者長期依賴！
近年越來越多人飽受自律神經失調困擾，包括失眠、心悸、頭暈、胸悶、容易緊張等症狀，而是否需要使用藥物治療，也成為不少患者心中的疑問。醫師指出，自律神經相關藥物的核心目的，其實是幫助身體重新恢復自律神經系統的協調，而非讓患者長期依賴。
為什麼不吃早餐反而好？名醫公開10種改善自律神經失調的方法！
早晨起床交感神經正在逐步啟動，此時吃早餐副交感神經會介入消化系統，進而打亂交感神經的正常啟動節奏，如果不餓，不吃早餐反而對自律神經的平衡較好。
更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張珈瑄、郭育祥醫師讓你健康擁有人生。
