【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！

養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！

罹癌院長花費千萬的實證！ 5 招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！

蔡松彥院長於 2014年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左肺上葉腫瘤。術後，他與多數癌症患者一樣，展開標準化療療程，然而，在化療結束 5個月後的追蹤檢查中，卻發現同側左肺下葉出現多處擴散病灶。面對這樣的結果，蔡院長開始思考，在正統醫療之外，是否存在能讓身體更徹底對抗癌症的可行方法？

基於這份疑問，蔡松彥在時間與經濟能力允許的範圍內，親身實驗各種健康調理與輔助療法，並使用科學儀器檢測、記錄數據與身體反應變化，試圖理解不同方法對人體系統與生理運作的影響。這段過程包括採購儀器、參與多種調理課程，以及嘗試不同保健食品，總投入金額接近新台幣 1,000萬元。就像神農嘗百草一樣實驗過50種方法，歸納出養生抗癌的大原則與觀眾分享。

罹癌別怪父母！ WHO 呼籲：改善 4 個行為可以降低癌症風險！

蔡院長指出，癌症來自遺傳的機率約 10%～15%，後天因素仍是主要關鍵，尤其與環境、生活與飲食習慣（如抽菸、飲酒、飲食內容）有密切關聯，世界衛生組織（WHO）曾提出實證指出，透過四項改變，可有效降低罹癌風險，包括：戒菸、酒(適量)、均衡且健康的飲食（尤其是適量蔬果攝取），以及規律運動。

蔡院長特別提醒，台灣水果甜度普遍偏高，攝取應適量即可，避免過量；而蔬果雖有助健康維持，但仍需與整體飲食均衡搭配。運動方面，他也強調，規律與可長期執行的生活方式，才是真正能發揮預防效果的關鍵。

