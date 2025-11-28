【下班經濟學】台積電赴美設廠的真相？護國神山面臨史上最大考驗？

川普不只要求台積電加碼赴美設廠，甚至傳出希望台積電協助「培訓美國勞工」。但這些動作絕非單純的商業談判，而是牽動美國科技主導權與國安布局的關鍵訊號。背後還隱藏了什麼重要訊息？就讓財經專家吳嘉隆為你解析！

美中進入新冷戰狀態！

專家吳嘉隆指出，美中正進入「全方位脫鉤」階段，無論是藥品、晶片等戰略物資，美國都要求 100%在地化生產，從全球化轉向在地化，其核心目的其實是為戰爭做準備。因此，川普要求台積電赴美加碼投資，絕不是單純的商業成本考量，而是攸關戰時供應鏈的安全布署。尤其軍事用途的關鍵晶片，必須由美國本土製造，才能確保供應穩定，也才能提供日本與台灣的安全保障。因此，千萬不要懷疑美國要保護台灣的意願及決心！

中國經濟差股市卻狂飆？

中國以貸款維生的人口從2,500萬人爆增到突破8,000萬人，年輕人兩餐的餐費不超過10元、從躺平族演變成老鼠人，低能量的生活改寫了消費模式，但此刻中國股市卻屢創新高，究竟背後有哪些殘酷真相？更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張瓊方及財經專家吳嘉隆帶你一次看懂！

