【下班經濟學】台股重返2萬8漲到2月？揭台積電2大買點？鎖定3檔年底作帳股？

經歷了11月的回檔，台股今天重返28000大關，到底散戶該怎麼把握這波年底行情？今天我們就找來台股老先覺杜金龍，不只告訴你12月最飆的3檔股票，還預告台股2026年的行情規劃！一起來聽聽他的分析！

大盤重返28000！ 法人：台股明年攻30000？

大盤重返28000，加上各大法人看明年台股的目標價都在30000點以上，接下來台股的行情該如何規劃？杜金龍認為，今年應該有機會收到全年淨高點，至於明年Q1跟Q4都有機會挑戰30000-32000，不過Q2跟Q3大盤有可能會休息，投資人應該持盈保泰。

台積電何時站上2000？高手教你這樣進場？

台股明年攻30000，權值股的表現還值得期待嗎？以台積電為例，杜金龍認為以今年的EPS約60元來看，1525元的最高價已經達到25倍本益比。不過隨著台積電EPS逐年調升，今年超漲的價格可能是明、後年的保守價，主要是視投資人持有的時間而定。

更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張瓊方、台股老先覺杜金龍，教你應對市場挑戰！

