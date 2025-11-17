【下班經濟學】唐吉訶德不是賣場？一年狂賺2兆的商業神話！專家揭3大黃金策略！

從一間靠賣贓貨的小店起家，唐吉訶德如何一路翻身，打造出年營收突破2兆日圓的零售傳奇？它到底用了什麼獨門心法抓住消費者，讓日本零售市場幾乎沒有對手？今天，就由日本財經政治觀察家福澤喬，帶你深入解析這套讓唐吉訶德稱霸全國的商業策略！

賣得其實是情緒價值？

很多人都有這種經驗：原本只想進唐吉訶德買支牙刷，結果走出店門時，手上卻拎著一大袋商品！這不是巧合，而是唐吉訶德刻意打造的購物體驗。早期的唐吉訶德不按一般商店分類陳列，而是什麼貨來就往空位堆，創辦人安田隆夫更以大量手寫POP看板增加趣味性，把商品介紹寫得像說故事一樣，可能在衣服堆裡挖到破盤價原子筆，或在食品區發現日用品。專家福澤喬指出，與其說唐吉訶德是一家零售賣場，不如說它是一座充滿驚喜的遊樂場。

海外市場踢鐵板？

那麼，為什麼唐吉訶德的成功模式無法在馬來西亞複製？近期當地多家門市陸續收攤，背後原因其實不只一個。專家福澤喬指出，唐吉訶德最核心的競爭力，是透過情緒價值打造的尋寶式購物體驗；但馬來西亞的消費習慣與文化背景，對這種充滿驚喜方式並不買單、明顯水土不服。此外，成本優勢在海外逐漸縮小，也讓唐吉訶德難以維持原本的價格吸引力。更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、蔡尚樺及日本財經政治觀察家福澤喬帶你一次看懂！

