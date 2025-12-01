【下班經濟學】外資喊鴻海400元出貨？破解AI泡沫5大指標？台積電還能買嗎？

經歷不平靜的11月行情，台股重新收復月線關卡，AI泡沫的危機已經解除了嗎？今天我們就找來投資家日報總監孫慶龍，不只預告明年台股直攻3萬4，還算出台積電、鴻海的目標價，一起來聽聽他的分析！

多頭穩了？高手試算：台股明年攻 3 萬 4 ？

在今年初的下班經濟學論壇中，慶龍哥喊出台股今年攻上28000點的目標，沒想到在11月果真達陣！那針對2026年台股的展望他又是怎麼看？在這集節目中，他再次預測明年台股將會攻上3萬4的目標，還分析為什麼現在沒有AI泡沫的警訊。

權值股還沒漲完？高盛喊鴻海 400 元有依據？

各大券商預計台股明年將會攻3萬點，那主要權值股現在還能進場嗎？在節目中，慶龍哥不只分享台積電、鴻海目前的基本面表現，還教觀眾套用財報公式，計算明年權值股的波動區間，最後加碼分析高盛喊出鴻海400元目標價到底有沒有依據？還是要邊喊邊出貨？

