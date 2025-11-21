【下班經濟學】抗發炎＋解毒最強食物！名醫曝5大超級營養素：提升免疫、抑制癌細胞！

慢性發炎、癌症、免疫下降…這些問題該怎麼補最好？今天邀請到名醫劉博仁來告訴大家，營養素＝身體代謝與修復的「零件」，這些零件平常該怎麼保養才能讓它不生病？ 5類抗發炎天然食物超簡單，看完你一定也會做！

台灣人 90% 缺鈣！鈣不只預防骨鬆還能抗癌！

劉博仁醫師指出，大部分人都是缺鈣的，我們會有骨質疏鬆的問題，也容易有血管緊繃的問題，也可能會造成失眠，鈣質最重要的還具有抗癌的作用，尤其是大腸直腸癌，研究發現鈣質補充足夠的人，大腸直腸癌發生的比例也會比較低。我建議小朋友一天都要攝取大約800到1000毫克的鈣，如果食物來源不夠的話，一定要每天補充好的鈣質，因為鈣質補充必須搭配鎂這個礦物質，也必須要有維生素D3的幫助。

大骨湯可以補鈣嗎？小心越補越糟糕！

劉博仁醫師表示，大骨湯溶出來鈣非常非常少，加醋可以幫助溶出骨頭的鈣，可是溶出的鈣也是非常少，甚至過去還有研究發現大骨頭湯溶出來的重金屬反而比較高，所以吃到骨頭湯只能吃出甘甜骨頭湯滋味，卻無法攝取足夠的營養，相對的也會多吸收到一些骨髓含有的重金屬，所以家中有小朋友要長高的，婆婆媽媽們千萬不要迷信用大骨湯喔！

更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、蔡尚樺、名醫劉博仁讓你健康擁有人生。讓你健康擁有人生。

