【下班經濟學】散戶越投資越賠錢？政大校長教你避開理財陷阱！

為什麼學愈多投資技巧，反而會害你賠愈多？為什麼散戶靠領股息，反而會無法安心退休？今天我們就請到政大前校長周行一，他不只說只要每年存5萬塊，竟然能夠累積千萬退休金，還要教你「八喜投資心法」，避開理財路上的重重陷阱！

別再當韭菜！破解散戶投資三大陷阱

很多散戶朋友為了在市場上賺大錢，努力學習投資知識與技巧，沒想到最後卻愈賠愈多？！周行一認為，比起市場上的法人跟專業投資人，散戶無論在專業、交易工具跟資訊上都處在弱勢地位！他還分享研究發現，多數人一生的財富並不是來自於投資，而是來自工作上的所得！

穩健理財八大心法！月存 4000 竟滾出千萬退休金？

雖然散戶無法透過選股跟擇市打敗市場，但周行一卻教大家，可以透過8大心法賺取市場的合理報酬！除此之外，他以台股過去年化報酬率約12%來計算，只要年輕人每月多存4000元，竟然就能滾出上千萬安心退休？！

更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、蔡尚樺、前政大校長周行一，帶你破解理財陷阱！

