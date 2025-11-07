【下班經濟學】比糖更可怕的2種食品！食安權威揭：世界衛生組織認定是致癌物！

比糖更可怕的東西是什麼？今天邀請到食安權威文長安老師來告訴大家，為什麼超商的飯粒掉在地上卻不黏？好吃麵包放久了卻永遠不會壞？糖類食品隱藏的暗黑陷阱，一次告訴你！

什麼是大醣小糖？食安權威踢爆澱粉暗黑陷阱！

澱粉是多糖的代表。米飯煮得越黏，越容易被消化吸收，血糖上升也越快。若將煮好的飯放涼、通風，會產生「β化」或稱「老化」，形成「抗性澱粉（resistant starch）」。因此，冷藏或冷凍後再加熱的飯，比現煮熱飯更有助於穩定血糖。相反地，稀飯因結構鬆散、易吸收，反而容易造成血糖飆升。

不到 30 歲就五十肩！食安權威揭天天喝碳酸飲料的危害！

文長安老師表示，以前從美國回來時很喜歡喝碳酸飲料，喝久了不到三十歲就五十肩、飛蚊症、過敏..後來就戒掉飲料，剛開始前四個月很痛苦，而且這個影響是一輩子，五十肩恢復只有七、八成沒辦法全好。

更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張瓊方、食安權威文長安讓你健康擁有人生。

