【下班經濟學】沒業配、敢說真話！皮膚科權威踢爆醫美暗黑秘辛！

這集不是業配！有一種方法不動刀、不拉皮還能看起來年輕10歲！今天邀請到皮膚科權威蔡仁雨醫師來告訴大家，他以前也是滿臉痘痘，但戒掉一種食品和3個方法，就讓痘痘完全根除！加碼公開醫美不能說的5大暗黑秘密，一起來看看！

痘痘不只青春期？皮膚科權威揭親身戰痘史！

痘痘與粉刺是台灣人最常見的皮膚問題之一，不只青少年，許多成年人也長期受困。皮膚科醫師蔡仁雨分享自身經歷表示，自己青春期時額頭到臉頰長滿大顆膿痘，因個性內向，外貌困擾讓他更加自卑。當年醫療資源不足，他嘗試過包含黃蓮、蛇毒及日本藥物等各式偏方，只希望能減少痘痘狀況，但效果有限。

哪3 類食物要節制 攝取 ？避免刺激痘痘生成！

蔡仁雨指出，若想減少痘痘生成，飲食調整是關鍵之一。以臨床經驗來看，巧克力、花生與蛋糕等高糖、高油脂或精緻類食物，較容易刺激皮脂分泌、加重發炎反應，進而讓粉刺與痘痘惡化。醫師也提醒，每個人體質與誘發因子不同，建議可透過「飲食排除法」自我觀察與實驗，找出真正影響自己膚況的地雷食物，效果往往比盲目忌口更精準。

