【下班經濟學】為何一追就停不下來？揭黑白大廚最毒陷阱！Netflix神劇靠2招綁架你！

串流平台選擇越來越多，為什麼Netflix不怕你退訂？它究竟用了什麼「黑魔法」，精準讀懂你的喜好，讓你一追劇就停不下來？表面上是追劇的快感，背後其實是一套高度成熟的演算法與商業策略，正在悄悄影響你的選擇跟整個影視產業。但Netflix的龍頭地位真的穩如泰山嗎？那些正在逼近的威脅跟挑戰又是什麼？就讓財經專家阮慕驊一次告訴你！

Netflix 兩大魔法綁住你！

Netflix之所以能成為全球串流霸主，專家阮慕驊分析，除了有早進優勢，加上一年投入180億美元製作費，更因為它擁有無法複製的兩大護城河：個性化推薦及內容區隔。創辦人理工男的背景，長年投入優化演算法，能根據用戶過往的觀看歷史及停留時間，精準推薦感興趣的內容，讓你一追停不了。

非英語系片單內容成優勢！

另一個關鍵則是「非英語內容」，不同於其他串流像是Disney+或Amazon，主力是英語內容，Netflix將全球在地化，推出各國經典作品並行銷全球，知名例子如德國神劇《闇》（Dark），有90%觀眾來自海外；韓國《魷魚遊戲》更是全球通吃。這種「用在地內容攻佔全球市場」的策略，加上高達60%的回訂率，構築了對手難以跨越的高牆。更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張瓊方及財經專家阮慕驊帶你一次看懂！

