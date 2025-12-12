【下班經濟學】現在先別碰台積電？全球晶片戰升溫！黃仁勳最怕的事發生了？

跳槽風暴、機密外洩、全球晶片大戰升溫、日本砸7兆日圓背水一戰衝刺2奈米晶片，台積電真的危險了嗎？另外，黃仁勳特別提醒不要低估華為，背後隱藏什麼內幕？就讓財經專家黃世聰為你解析！

護國神山霸主被撼動？

財經專家黃世聰指出，近期吵得沸沸揚揚的台積電洩密案，其實外界過度緊張了。光是去年，台積電就生產超過11,800種產品、用了288種不同製程、400多道工序，這樣的技術複雜度，不可能因為部分資料外洩就被破解或動搖。真正關鍵的先進製程更是全球難以追上，台積電2奈米技術領先群雄，明年更將邁入16埃米的超級電軌世代。台積電仍走在自己的節奏上，護國神山依然穩如泰山，投資人不必過度恐慌。

中國國家隊即將封王？

輝達執行長黃仁勳提醒，低估華為在AI崛起是愚蠢的，專家黃世聰分析，黃仁勳心中最怕的敵人就是華為，之所以中國AI發展不容忽視有幾個關鍵因素，第一，從股價就能看出中國用國家力量在扶植國產晶片，不但不怕耗電，更是用量再跟全球拚。此外，美國在AI模型領域大約1、2百萬人研發，但中國是上千萬人。因此在量跟人力的資源投入，黃仁勳才會擔心中國AI可能超車逆襲！更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張瓊方及財經專家黃世聰帶你一次看懂！

