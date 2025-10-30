【下班經濟學】筋膜不是越鬆越好？物理治療師教你1分鐘自救！

你知道身體有哪個地方，只要它們鬆開，全身就不痛了嗎？今天邀請到物理治療師陳冠閔來告訴大家，放鬆筋膜並不是越鬆越好，鬆錯了反而讓疼痛更嚴重！一個動作讓你即使不運動，身體也可以好好自癒，一起來看看。

為什麼你一直痠痛？其實問題不在骨刺，而是這裡太緊！

物理治療師陳冠閔常遇到許多患者，一開始都以為自己的疼痛是因為「長骨刺壓迫到神經」、或是「韌帶、肌腱、軟骨受傷發炎」，甚至有人因此擔心要動手術。但實際上，這些情況只佔所有疼痛的約 20%。真正造成 80%的疼痛來源，其實是是肌肉與筋膜的張力過大，也就是我們常說的「筋膜太緊」。

筋膜是什麼？它的角色比你想的更重要

筋膜可以簡單理解為包在肌肉外層與內部的一層白色薄膜。它不只是包覆肌肉的「外衣」，還能把肌肉群、關節、血管、神經等組織緊密連結起來，幫助我們完成走路、跑步、扭轉、跳躍等複雜動作，同時也有保護作用。為什麼隨著年齡，筋膜會「卡住」？年輕時，筋膜平滑、柔軟、富有彈性，就像一張新的衛生紙。但隨著年紀增長、長期缺乏運動或姿勢不良，肌肉過勞、僵硬，筋膜也會開始攣縮、卡住，甚至糾結在一起——就像那張衛生紙變皺、打結了一樣。更糟的是，筋膜之間彼此連結。一旦某個部位的筋膜卡住，就會透過整個筋膜系統「牽連」其他地方，造成連鎖性的痠痛與緊繃。這也是為什麼，你的痛有時候並不在真正的問題點上。

更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、路怡珍、物理治療師陳冠閔讓你健康擁有人生。

