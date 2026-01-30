【下班經濟學】臉色暗、水腫小心癌症前兆！名醫曝最強養生防癌這樣吃！

你知道養生抗癌，有哪些東西不能吃嗎？樓中亮醫師在《下班經濟學》中提醒，很多人其實不是突然生病，而是身體早已出現警訊，只是沒有被當一回事。

30 胸悶心悸出現時，醫師提醒一定要立刻處理！

樓中亮醫師表示，當出現胸悶、心悸時，不要硬撐！醫師在節目中示範，可按壓手腕內側、兩筋之間的「郄門穴」，用力掐下去，同時閉氣，順時針轉動，只要能撐 30秒，很多人會感覺比較舒服。醫師強調，如果覺得心臟不舒服，胸悶、心悸時，就要馬上做，不要拖延，而且最重要的是，疑似心肌梗塞的第一步就要打119。

舌下體溫過低是罹癌關鍵主因？免疫力下降警訊！

樓中亮醫師指出，很多癌症患者在罹癌前，舌下體溫往往偏低，大約只有 35～36度。醫師提到，口腔體溫每下降一度，免疫功能就可能下降約四成。因此，他建議透過泡腳、曬背、深蹲等方式，幫助身體回溫，讓陽氣提升

