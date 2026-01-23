【下班經濟學】逆轉肌少症怎麼吃最好？養頭髮、助眠最強天然食物

許多人以為，肌少症是年紀大了才會出現的問題，但在臨床現場，情況其實比想像中更早發生。

劉博仁醫師指出，近年發現四、五十歲就出現肌少症的人越來越多。只要長期缺乏運動，肌肉就會隨著年齡逐漸流失，有些人每十年甚至可能減少 8%。這樣的變化往往不容易察覺，等到出現明顯症狀時，肌肉早已流失一段時間。

一、肌肉流失，影響的不只是行動力

劉博仁醫師提醒，肌肉與骨頭其實是相互連動的系統。

當肌肉減少，骨頭也會跟著變弱，骨質疏鬆與跌倒風險自然提高。醫師曾分享，一名七十多歲長輩因肌少症導致走路越來越慢，後來跌倒造成髖骨骨折，手術後又併發肺炎，最終不幸離世。

她並沒有其他重大疾病，卻因肌少症引發一連串後果，這也是醫師在臨床上最擔心的情況。

二、出現這些狀況，可能是肌少症警訊

肌少症並非無跡可尋，劉博仁醫師指出，日常生活中常見的警訊包括：

·擰毛巾、轉瓶蓋變得吃力，握力下降

·從椅子站起來時需要扶著東西

·走路速度明顯變慢

·體重在不自覺中逐漸下降

不少人以為這只是老化，但醫師提醒，這些往往代表肌肉正在流失。肌少症並非突然出現，而是長期生活型態累積的結果。從日常飲食中留意蛋白質來源、攝取方式與分量，有助於維持肌肉基礎，也能降低未來跌倒、骨折與失能風險。

吃對，比吃多更重要。

