【下班經濟學】20公分肝癌真的會自己消失？醫學期刊證實「3大關鍵原因」，名醫錢政弘完整解析！

肝癌一定只能靠開刀、化療或標靶治療嗎？醫學期刊其實早有紀錄，少數肝癌患者在未接受積極治療的情況下，腫瘤竟出現「自發性消失」，甚至連轉移病灶也一併不見，最大案例腫瘤直徑高達20公分。其實這樣的情況並非都市傳說，而是真實被醫學文獻記錄的罕見現象。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘指出，這類「肝癌自發性消失」雖然發生率雖低，但背後其實有清楚可追溯的醫學機轉。

什麼是「肝癌自發性消失」？

錢政弘醫師表示，所謂「肝癌自發性消失」，指的是在沒有接受手術、化療、標靶或免疫治療的狀況下，腫瘤自行縮小甚至完全消失。根據醫學文獻統計，這類案例的發生率約落在 1/60,000至 1/140,000，自 1956年以來，全球僅累積約百例報告，屬於罕見的臨床現象。

肝癌自發性消失的 3 大關鍵原因？

一、腫瘤缺血缺氧

肝癌細胞生長速度快，對血液與養分的需求極高，當腫瘤生長速度超過血管供應能力，或供血動脈因血栓、痙攣被阻斷時，癌細胞會因缺氧、缺血而壞死。錢政弘醫師指出，長在肝臟周邊的肝癌，比深層腫瘤更容易出現這種情況，文獻中曾記錄洗腎、重大手術或大量出血後，因血流改變導致腫瘤自行萎縮的案例。

二、戒除致癌因素

長期飲酒、吸菸是肝癌的重要致癌因子。醫學文獻中曾記載，一名 63歲日本男性，肝癌腫瘤約 6公分，原本準備接受治療，但在因骨折住院期間嚴格戒酒、戒菸，肝癌指數竟回到正常，後續影像追蹤顯示，腫瘤完全消失，醫師推測，戒除致癌物質、加上手術後引發的全身性發炎反應，可能共同促進免疫系統抑制癌細胞。

三、誘發免疫反應

感染會促使身體釋放大量的細胞激素（如腫瘤壞死因子 TNF-alpha、干擾素 Interferon、白細胞介素 Interleukins等），這些免疫物質不僅攻擊細菌，也可能辨識並攻擊肝癌細胞，啟動抗腫瘤免疫反應。有一個案例59歲巴西男性，肝癌腫瘤達 12公分，並伴隨脾臟與腹腔轉移，肝癌指數一度超過 6萬。感染新冠病毒後一個月，腫瘤縮小至 6.3公分，一年後完全壞死消失，癌指數回到正常。

醫師提醒：這不是叫你放棄治療！而是鼓勵抗癌患者重拾信心！

錢政弘醫師強調，肝癌自發性消失極為罕見，不能視為治療選項，但這些醫學案例清楚告訴我們，免疫力、生活型態、營養與睡眠，是真正左右肝臟命運的長期關鍵。

廣告 廣告

更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張瓊方、名醫錢政弘讓你健康擁有人生。讓你健康擁有人生。

更多風傳媒報導

