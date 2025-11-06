【下班經濟學】AI泡沫警報大響？跟風投資死路一條？專家:1關鍵突破能逆轉！

連科技巨頭比爾蓋茲都在警告，AI熱潮正在重演90年代末的網路泡沫，更表示儘管AI技術前景極為光明，但「絕對有大量的投資最終將是死路」。AI泡沫究竟是惡夢上演還是狼來了？就讓電機博士曲建仲為你解析！

2027 年最為關鍵？

市場普遍認為，AI的估值已經被高估，但各國仍全力投入、各大廠也持續砸錢追趕。然而人工智慧最大的挑戰，除了硬體或算力，能不能突破一本正經胡說八道的瓶頸才是最關鍵。專家曲建仲指出，目前市場已出現股市通膨的現象。大家都急著在AI競賽中搶第一，但在關鍵技術尚未突破之前，AI應用的成長將趨緩、難有爆發性成長，需求短時間可能不會泡沫化，卻會因為不如預期而對股市產生影響，關鍵時間點就在2027年！

美中差距僅一步？

輝達執行長黃仁勳曾說，美中AI實力僅差奈秒！但他最新又指出中國正在擊敗美國！究竟在AI領域，美國與中國各自的強項與弱點是什麼？而在這場科技競賽中，台灣又該掌握哪些關鍵契機？另外，人形機器人的時代真的要來臨了嗎？AI還有哪些發展趨勢不能錯過呢？更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張珈瑄及電機博士曲建仲帶你一次看懂！

