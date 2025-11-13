【下班經濟學】AI眼鏡爆發！HTC即將大反攻？黑馬飆股名單搶先布局！

曾經威脅蘋果、三星，以1300元登上股王的HTC，卻因為一連串錯誤的商業決策，從台灣之光跌到失去市場主導。如今搭上AI浪潮，究竟AI眼鏡真能成為逆轉契機，帶領HTC重返榮光嗎，就讓財經專家黃世聰為你解析！

AI 眼鏡成為新戰場？

AI全面引爆，智慧眼鏡成為科技巨頭的新戰場。財經專家黃世聰分析，就數據來分析，去年全球出貨量200萬副，但在每年60%的年複合成長率帶動下，5年後有望飆到9,000萬副、市場規模直逼 1兆台幣，成長動能不容小覷。但最關鍵的是，究竟AI未來最佳載台是什麼，也是目前各品牌也在觀察的重點。

供應鏈潛力股名單！

錯過上一波 AI大行情也別焦慮，AI智慧眼鏡供應鏈正成為新焦點。除了市場熟悉的光學族群外，專家黃世聰點名三檔「隱藏版黑馬」值得關注，包含指標性的宏達電、率先切入AI鏡頭技術的亞光，以及討論度最高、負責眼鏡關鍵PI薄膜的達邁。下一波成長動能，很可能就從這些供應鏈股中爆發。更多更多精彩內容都在《下班經濟學》，就讓主持人謝哲青、蔡尚樺及財經專家黃世聰帶你一次看懂！

更多風傳媒報導

