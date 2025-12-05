【下班經濟學】Switch2爆災情？這兩款主機慘賠停賣！任天堂黑歷史曝光！

市值突破1,000億美元、躍升日本第七大企業的任天堂，起點竟然只是一副紙牌。從玩具跨入娛樂市場的過程中，任天堂因投資失利、遇上石油危機，一度瀕臨破產。然而，就在最危險的時刻，幾位關鍵人物相繼登場，扭轉了任天堂的命運，還有哪些精采內容？就讓日本財經政治觀察家福澤喬，帶你一次看懂任天堂獨特三本柱的商業策略！

Swith 的成功跟輝達有關？

輝達執行長黃仁勳日前驚喜現身Switch 2發表會時，特別回憶起他與已故社長岩田聰當年討論「如何打造一款能突破電玩框架的全新產品」的過程。為了實現岩田聰的理念，輝達為任天堂量身打造專屬晶片與作業系統，不僅讓遊戲運算更流暢，也進一步強化體感與互動性，成為Switch大受歡迎、全球熱賣1.5億台的重要關鍵之一。

任天堂不願提起的黑歷史！

你知道任天堂也曾在主機戰狠狠翻車嗎？第一個失敗案例，就是1995年推出的 Virtual Boy。這款主打「行動式3D體驗」的突破性主機，不但售價過高、畫面僅有黑紅兩色，玩家玩一下就眼睛疲勞。最終銷量慘淡，迅速黯然退場。另一款慘敗的主機則是Wii U。因為命名混淆、可玩遊戲過少，加上消費者無法理解它與Wii的差異，負評如潮。而偏偏同時期又遇上賈伯斯掀起智慧型手機革命，玩家注意力全面被手機奪走，讓Wii U最終宣告失敗。更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、蔡尚樺及日本財經政治觀察家福澤喬帶你一次看懂！

