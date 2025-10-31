下班萬聖趴變裝小心！專家警告「7類人」別亂扮鬼 恐邪靈入侵卡陰

生活中心／朱祖儀報導

今（31）日是萬聖夜，不少人準備下班和朋友一起辦派對，還會約好一起「搞鬼」，扮成巫婆、幽靈、怪物或是卡通人物等造型。但社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，有7類人在這天不要扮成骷髏人或魔鬼，否則容易被陰邪靈體干擾而「卡陰」，造成運勢或身體的不好影響。

一、生肖犯太歲

今年2025年犯太歲的生肖屬蛇值太歲、屬虎刑太歲，屬豬沖太歲，屬猴害太歲，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾，以上4種生肖容易被陰邪干擾。

二、大病未癒

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

四、睡眠不足

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

五、印堂發黑

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

六、飲酒人士

飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

七、孕婦

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

