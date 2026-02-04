下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝

記者林宜君／台北報導

命理師小孟老師指出近期有4個生肖、星座財運特別亮眼。（圖／翻攝自小孟老師FB）

頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。

台彩公布威力彩第115010期開獎結果，第一區中獎號碼為01、12、14、15、27、29，第二區為05號。由於頭獎尚未出爐，買氣持續升溫，人人都想成為下一位幸運得主。對此，命理師小孟老師在臉書分享觀察，指出近期有4個生肖、星座財運特別亮眼，無論正財或偏財皆有加分效果，被形容為「財神靠近、機會浮現」。

廣告 廣告

四大生肖、星座被形容為「財神靠近、機會浮現」。（圖／翻攝自網路）

4生肖財運排行

第四名：生肖馬

屬馬者近期偏財運活絡，建議下注前可多接觸五穀雜糧相關事物，例如在麵包店、饅頭店、米店或便利商店附近的投注站購買彩券，有助提升好運氣。

第三名：生肖羊

屬羊者可借助親密家人的助力，像是請另一半或至親代為下注。此外，宗教氛圍濃厚的地點，如廟宇或教堂附近的投注站，也被認為有機會帶來驚喜。

第二名：生肖猴

屬猴者偏財動能增強，不只適合關注投資市場，若想試手氣買彩券，則可留意飲料店、河堤旁或加水站附近的投注站。

第一名：生肖鼠

屬鼠者投資運勢明顯轉強，建議選擇電波或通訊能量較集中的地點下注，例如電塔、手機通訊行或電力公司周邊的投注站。

4星座同步走旺

除了生肖之外，小孟老師也點名雙子座、處女座、天秤座與射手座近期財運表現不俗，若想把握這波9.7億元的威力彩熱潮，可趁勢出手。

幸運時間與方位

針對開獎日運勢，小孟老師分析，2月5日當天上午9：00～11：00、中午11：00～13：00，以及下午13：00～15：00為財氣較旺的時段；財神方位落在「東方」，幸運色為「粉色」，若能配合方位與色系選購彩券，被認為有助累積財氣。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明

71歲成龍震撼自曝患有ADHD！親揭注意力不集中 粉絲心疼

尾牙抽獎沒中也能大富！民俗專家揭「5大開運秘招」讓你財運爆棚過好年

于朦朧墜樓案真相浮現？「青松影裡睡朦朧」籤詩瘋傳 網驚：惡人下場？

