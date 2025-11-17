下班記得帶傘！東北季風來襲 4縣市大雨特報「一路下到明天」

東北季風來襲，4縣市大雨特報。（本刊資料照）

氣象署說明，東北季風影響，今（17）日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署指出，今天東北季風增強，強度會比過去幾波來得強，北台灣氣溫先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區降雨機率也高。

氣象署今天稍早針對4縣市發布大雨特報，其範圍包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。

4縣市大雨來襲。（取自氣象署官網）

提醒民眾，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統及地形效應亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

