下班車流多險象環生 北市復興南路待轉機車遭追撞2人輕傷

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市信義路四段與復興南路二段口昨(26)日傍晚發生一起機車追撞事故。33歲傅姓男子騎乘機車沿復興南路北向南行駛時，因前方另一輛機車(由28歲何姓男子駕駛)欲兩段式待轉信義路時突然急煞，傅男閃避不及，不慎追撞前車車尾。兩名駕駛皆受到輕微擦挫傷，所幸均未就醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

大安分局警方獲報後立即前往現場處置。經初步了解，事故發生於昨日傍晚6時42分，當時正值上下班交通尖峰時段，傅男沿復興南路一段第3車道行駛，自稱前方同車道、欲兩段式待轉信義路的何男(28歲)突然急煞，傅男因未保持安全距離，不慎追撞何男機車後車尾。

廣告 廣告

警方表示，事故造成傅男左腳及何男右腳輕微擦挫傷，兩人皆表示無需就醫。事故同時造成傅男機車左側車身及何男機車右側車身多處輕微擦損。警方觀察雙方駕駛均無酒味酒容，經同意未實施酒測，駕籍查證均正常。

【看原文連結】

更多自由時報報導

士林8旬翁走斑馬線遭公車撞死 失智妻目睹悲劇卻難還原過程

出國旅遊在阿布達比機場轉機突遭帶走！男失聯3天 妻跨海求助

新北樹林行人違規穿越堤外道 機車騎士撞上身亡

台北士林公車撞行人！ 1人遭捲入車底命危送醫搶救

