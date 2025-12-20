下班逛街遇死劫...37歲男肝臟破裂身亡 兆豐銀行：協助家屬治喪並從優撫卹
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
台北車站及中山商圈昨（19）日晚間發生震驚社會的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，造成包括嫌犯在內共4人死亡、11人受傷的慘劇。其中一名罹難者為37歲王姓男子，身分為兆豐銀行員工，下班後前往誠品南西店購物，卻遭遇死劫。兆豐銀行表示，對於優秀同仁離世感到不捨，將積極協助處理治喪事宜並從優撫卹。
37歲王姓男子，昨日下班後到誠品南西逛街，人在4樓的他遭到衝進百貨公司的張文持刀攻擊。根據新光醫院說明，王男送醫時已無呼吸心跳，經院方全力搶救數小時，仍因心臟停跳過久，導致全身器官及腦部長時間缺氧，於當晚10時13分宣告不治。檢察官今（20）日上午前往新光醫院進行相驗，初步確認傷勢包含右側腹部刀傷、肝臟破裂，右臂另有阻擋時留下的傷口，後續將移靈至殯儀館。
兆豐銀行證實，遇害王男為公司同仁，對於一名優秀員工驟然離世，全體同仁感到不捨與悲痛。事件發生後，兆豐銀行董事長董瑞斌及總經理黃永貞第一時間趕赴醫院，關心並陪伴家屬處理後續事宜。兆豐銀表示，會積極協助家屬治喪並將從優撫卹，同時提供心理諮詢資源，協助受事件影響的同仁度過難關。
