下班逛誠品南西購物！37歲男遭砍無辜枉死 檢察官抵達醫院相驗

記者林盈君／台北報導

本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，37歲的王姓男子，當時下班之後，到誠品南西店4樓購物，卻不幸遭攻擊，送往新光醫院搶救不治，今（20日）上午，檢察官會同法醫於新光醫院相驗。

嫌犯張文隨機攻擊釀4死11傷，檢察官抵達新光醫院相驗。（圖／翻攝畫面）

據了解，嫌犯張文過去曾是志願役軍人，因涉酒駕慘遭汰除，後又因教召未報到而被桃園地檢署通緝。回顧19日張文犯案的時間序：

廣告 廣告

15:40-15:54-騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前，涉嫌3起縱火案，造成自小客車2台、重機3部毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變更衣物。

16:53-租屋處縱火。

16:59-自租屋處步行前往捷運台北車站M7出口進入。

17:23-M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，釀3人受傷。

17:55-步行前往千慧旅館(大同區南京西路)。

18:31-離開旅館。

18:37-步行前往誠品南西店前，持刀攻擊蕭姓騎士，隨後進入店內，持續持刀揮砍逛街民眾，致1人死亡、5人受傷。中山交通分隊林姓員警，擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全進行追緝至6樓頂樓。

18:40-犯嫌登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備。

18:50-犯嫌畏罪跳樓，送醫急救19時42分死亡。

嫌犯張文隨機攻擊釀4死11傷，檢察官抵達新光醫院相驗。（圖／翻攝畫面）

嫌犯張文隨機攻擊釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

北車、捷運中山站隨機攻擊！27歲嫌犯張文墜樓身亡 最新傷亡名單曝光

張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下

北車煙霧彈攻擊釀2傷送醫！嫌犯戴防毒面具畫面曝 中正一分局回應了

家暴男19刀捅死女友！見她倒臥血泊求救冷漠抽菸 法院一審判決出爐

