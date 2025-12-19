下班遇劫！騎士噴飛「口鼻出血」亡 家屬慟：優秀的孩子

新北市五股發生奪命車禍。（圖／翻攝畫面）





新北五股發生一起死亡車禍！25歲的修車師傅吳男騎車下班，卻在路口和左轉車輛發生碰撞。吳男當場噴飛重摔，口鼻出血當場失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。家屬悲痛透露，海大輪機系畢業的吳男，是相當優秀的孩子，後續將等待相關單位釐清肇責。

事發在昨（18）日晚間7點多，轎車駕駛55歲賴男行經五股區中興路二段一處巷口，正要轉進去巷子的時，對向吳男騎車疑似煞車不及當場撞上，吳男當場噴飛，車殼零件也散落一地。

救護人員獲報到場，發現吳男口鼻嚴重出血，已經失去生命跡象，儘管緊急送醫搶救仍不治。賴姓駕駛酒測值為0，詳細事故經過還有待警方進一步調查。

據了解，吳男為一名修車工，昨日傍晚從三重車行下班後沿著五股中興路二段直行，未料竟遇上死劫。吳男家屬接獲通知悲痛難以接受，私下透露吳男為海洋大學輪機系，平時表現相當優秀，孩子養這麼大卻車禍身亡，後續將等待相關單位釐清肇責。

