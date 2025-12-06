下班開超跑釀大禍！修車老闆試車失控撞電杆 澄觀路變大型停車場

修車廠老闆開客人法拉利失控撞電杆，澄觀路瞬間癱瘓。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市仁武區5日傍晚發生一起罕見的超跑車禍事故，1名修車廠老闆在下班尖峰時段，駕駛顧客送修的紅色法拉利行經澄觀路、準備登上往市區方向的陸橋時，疑似因車速過快、油門控制不當，導致車輛當場打滑失控，直接撞上路邊電杆，巨大的撞擊聲嚇壞不少用路人，也讓原本就壅塞的下班車潮瞬間癱瘓。

警方指出，肇事的49歲吳姓修車廠老闆，當時正準備將已維修完成的法拉利開回交還給車主，未料疑似一時大力踩下油門，超跑強勁的動力瞬間爆發，在陸橋轉彎處失去控制，車頭狠狠撞上電杆，整輛車嚴重毀損，前方零件四散，畫面怵目驚心。所幸駕駛本人並未受傷，未波及其他人車，沒有釀成更大傷亡。

警方獲報後立即到場處理，經酒測確認吳姓老闆並無酒駕情形，本次事故也未涉及其他車輛碰撞，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清，由於該輛法拉利為顧客所有，且車輛損壞程度相當嚴重，後續維修費用恐高達數百萬元，吳姓老闆恐將面臨巨額賠償壓力。

事故發生當下正值下班通勤尖峰，澄觀路往仁武方向嚴重回堵，因電杆被撞毀佔據車道，現場一度僅剩機車能勉強通行，不少用路人在社群平台崩潰抱怨：「整條澄觀路完全卡死動彈不得！」警方隨即啟動交通疏導措施，引導車流改走替代道路，並在約20分鐘內完成事故排除，恢復道路正常通行。

