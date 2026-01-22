下肢傷口長久不癒 恐血管堵塞警訊

醫師曾宥翔表示，千萬不要忽視腳上的小傷口，它可能是全身血管阻塞的第一個警訊。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

70多歲鍾先生因腳趾的小傷口遲遲無法癒合，經檢查後發現下肢動脈嚴重阻塞，甚至在住院期間突發急性心肌梗塞。醫師提醒，腳上的小傷口不只是皮膚的問題，可能是全身血管病變的警訊，尤其是糖尿病與三高患者、年長者、吸菸、肥胖者，都是高風險族群，應提高警覺。

鍾先生罹患糖尿病已逾20年，因腳趾磨破皮形成傷口，原以為只是小問題，卻在長時間擦藥及口服藥治療後仍未見改善，傷口反而逐漸擴大並出現壞死。住院檢查發現，鍾先生的雙下肢膝蓋以下主要血管幾近全數阻塞。心臟內科醫師曾宥翔曾嘗試以氣球擴張術改善血流，但因阻塞過於嚴重，手術未能成功。醫療團隊持續以換藥照護傷口，並評估是否需要截肢。

廣告 廣告

然而，在治療期間，鍾先生於夜間突然胸痛、呼吸困難，抽血檢查顯示心臟酵素上升，確診為急性心肌梗塞，隨即轉入心臟加護病房，並在翌日緊急接受心導管手術，置入兩支塗藥支架後順利脫離險境、安全出院。

曾宥翔指出，傷口長久不癒是「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD）的典型表現。常見症狀包括下肢麻痛、間歇性跛行，走一小段路即需休息、傷口難以癒合等。其病因多源自動脈粥狀硬化導致血管阻塞，使血液無法順利流到下肢。他說，PAOD不僅影響下肢，亦與心、腦血管疾病高度相關。研究顯示，約60%~70%的PAOD病患同時合併心肌梗塞或腦中風的問題，明顯高於一般族群。

曾宥翔表示，早期診斷是避免截肢與心血管病變的重要關鍵。千萬不要忽視腳上的小傷口，它可能是全身血管阻塞的第一個警訊，若民眾或家人出現下肢疼痛、痠麻、走路易疲乏，或是傷口久久不癒，應儘快就醫，及早發現、及早治療，才能保住雙腳，也保住生命。