下肢肌力復健機器人 協助長者跨穩步

高齡長輩多數因為運動量不足，導致骨質疏鬆和肌力下降，增加跌倒骨折風險。因此增進老人家下肢肌力，提升身體穩定度的運動訓練，格外重要。台中慈濟醫院不但推動高齡長者的下肢復健運動，最近還與科技公司合作，引進「下肢復健機器人」，透過科技輔助和回饋系統，讓長輩的行走訓練，更加輕鬆順暢。

80歲的林阿媽，在3周前腦中風，起初身體幾乎癱瘓，於是她使用「下肢復健機器人」。

台中慈濟醫院物理治療師 陳義豪：「她(林阿媽)的力氣比較不夠，會以有點像在練肌力的部分，可能就是需要她把腳抬高一點，肌肉的伸展跟收縮，會比較多一點。」

台中慈濟醫院復健醫學部主任 蔡森蔚：「你中風後，步伐邁不開，現在(下肢復健機器人)有幫你，腳步跨出去嗎，有喔，比較有走到，下肢機器人成效就是說，對於已經進入衰弱階段的一個個案，讓她可以重新在這個機器上，可以有走路的一個步態。」

病患 林阿媽：「(覺得腿有用力到嗎) 有，(練習)走路，可以走得比較大步，越走越順。」

不論中風和受傷民眾，一旦失去行走能力，肌力就會快速流失。

台中慈濟醫院物理治療師 廖玟玲：「比如說，像是坐到站(肌力訓練)，或者是說，像他扶著，去練跨障礙物的動作，甚至我們會利用一些像軟墊，來去練習他的(肌力)穩定度。」

下肢肌無力，民眾有2個自我檢測的方法。

台中慈濟醫院復健醫學部主任 蔡森蔚：「1秒，如果走不到1公尺(距離)，這個時候，就是可能有比較衰弱，會跌倒的可能，第二個的話就是說，你從坐到站就會頭暈，這個表示你的自律神經的調節不好，或跟心肺功能有關係，還有肌肉力量的流失有關係，這時候，你如果把肌肉練好，你站起來，其實頭暈的情形，會減少很多。」

不論是智慧科技的輔助，還是民眾自我的肌力訓練，都是以增強下肢肌力為重點，因為降低長輩的跌倒風險，才能維持良好的生活品質。

