下背痛到不敢彎腰、不想動？醫師教你3招超有感止痛放鬆

腰痛到不敢動？醫師示範3招改善下背痛，每天只要3分鐘。（Gemini生成示意圖）

很多人以為腰痛只是「年紀大了才會有的事」，其實不完全是。基因醫師張家銘觀察到，門診中常有患者抱怨：「我還年輕，但最近彎腰就痛，連穿襪子都覺得不順。」久坐、缺乏運動、長時間低頭滑手機或盯電腦，加上壓力大、睡眠不足，會讓深層核心肌群幾乎「關機」，姿勢歪斜、肌肉協調變差，長期下來下背自然首當其衝。

張醫師指出，腰痛其實是身體發出的警訊，不是老化的必然結果。他建議從3個簡單方法開始改善：

1. 改變坐姿與頻率

每坐30分鐘就起身動一動，走幾步或伸展背部，讓脊椎重新感受重力與直立姿勢，減少腰椎長時間受壓，也讓大腦與核心肌群重新連線。

2. 從呼吸啟動核心

很多腰痛患者核心無力，張醫師建議透過腹式呼吸喚醒腹橫肌與骨盆底肌。每天花3分鐘練習吐氣收下腹，就能慢慢活化深層肌群，增加脊椎穩定性，減少腰痛。

3. 選對運動方式

很多人直覺拉筋或伸展，但如果核心沒力、骨盆歪斜，可能反而拉錯地方。皮拉提斯強調脊椎排列、肌肉協調與呼吸同步，是改善慢性下背痛的有效運動選擇。

張家銘醫師提醒：「痛，是身體在喊話。」透過調整日常習慣與科學運動，腰痛不再是生活的束縛。只要持續4到12週，你就能從「怕痛、不敢動」，變成「敢彎腰、起身輕鬆」，重新感受身體的自在。



