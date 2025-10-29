下背痛手術意外離世...麻醉科醫師嘆疼痛門診無奈心情
【健康醫療網／編輯部整理】下背痛是一個極難處理的疾病，一個人在一生中或多或少在某一段時期都會罹患下背痛，若是還沒有遭遇過，也只是時間還沒到，因為只要活得夠老，脊椎一定會退化，失去彈性膨出的椎間盤，增生的骨刺，最後壓迫神經，導致坐骨神經發炎，疼痛難堪，最終要徹底解決坐骨神經壓迫的問題就是外科手術。
下背痛手術挑戰性高 有鋼釘刺穿動脈風險
手術的作法是將脊椎後方的骨頭去除，以達到減壓的目的，減壓之後，脊椎的承受力會因而減弱，所以必須再輔以鋼釘固定，最後填補小碎骨達到融合的目的。
提供脊椎穩定性的鋼釘必須打進脊椎的椎體裡面，在打鋼釘的同時，必須輔以X光照射，以預測鋼釘的深度，然而脊椎的椎體是一個半橢圓形的立體構造，在 X 光射線的照射下卻變成平面的影像，所以只能提供約略的估計值，稍有不慎，一點點角度的偏差都有可能導致鋼釘打穿了脊椎錐體，但是在 X 光影像的照射下可能仍然沒有任何異狀。
然而，在脊椎錐體的前面則是人體最大的血管主動脈，打穿錐體的鋼釘可能會因而刺穿主動脈，導致腹腔內大量出血，病人有可能會因而死亡。
因為這種經驗極度罕見，曾有一位肥胖婦女病人，開完脊椎手術後，在恢復室休息時，血壓越來越低，因為這個婦人還合併多種內科疾病，在找低血壓的原因時，一直往內科疾病的方向去處理，加上病人因為肥胖，所以腹腔內出血腹圍增加並不容易察覺，等到腹圍真的大到引起注意時，才想到是主動脈破裂，緊急開腹止血仍然回天乏術，病人在開刀房的手術檯上當場死亡。
病人死亡後，家屬進到手術看病人最後一眼，只見婦人的丈夫還有他的幾個孩子趴在婦人的屍體嚎啕大哭，一邊哭一邊反覆呼喊著，她的疼痛其實並沒有那麼嚴重，其實可以不用動這個手術，她的痛沒有那麼嚴重，其實可以不要手術的……
關節置換手術不符健保標準 不予給付低收入戶病人痛到自殺
來到這個小鎮當疼痛醫師之時，有一位病人因為膝關節退化，院方幫病患申請了人工關節置換，健保局覺得病患不符健保給付的標準，因而不予給付，病人需全額自付手術費用，大概要十多萬元，病人因為是中低收入戶，籌不出手術費用，最終因為疼痛難耐選擇自殺，而且他成功了。
這幾年不管是關節痛的治療，或是下背痛的微創手術，都有長足的進步，雖然並不是對每個病人都有效，但有些病人是可以因為疼痛治療得到某種程度的緩解，因而不用手術，或是疼痛可以控制在服用藥物後就可以忍受的程度，對疼痛科醫師而言，只有當疼痛治療失敗之後的病人才需要手術，在偏遠的地區，疼痛科醫師極度稀少，這些病人在接受手術前，他們能得到適當的疼痛治療嗎？
疼痛門診，是一個有著愛、溫暖、別離的不捨，還有悲傷眼淚的門診。有時候忍不住想，之所以導致這些病人無法忍受的疼痛，或許並不是來自身體上的傷，而是他們受傷的心吧。
生活沒有過不了的難關，珍惜生命，擁抱希望！
請撥打24小時免付費心理諮詢專線
安心專線：1925（依舊愛我）
本文來源：《麻醉科醫師的憂鬱》，晨星出版
