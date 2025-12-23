下腹腫塊，一躺就消失？醫揭腹股溝疝氣警訊，男性發生率高達9倍

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

56歲的蔡先生日前偶然發現左側鼠蹊部出現腫塊，原以為只是暫時性不適，觀察一個月後腫塊仍未消失，且偶爾伴隨疼痛，才前往泌尿科就診。經理學檢查並搭配影像檢查後，確診為「腹股溝疝氣」，隨即接受疝氣修補手術，術後恢復良好，隔天即順利出院。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣是相當常見的疾病，典型表現為下腹靠近鼠蹊部出現腫塊，特別是在咳嗽、用力或提重物時會更加明顯，平躺後多半會自行消失，部分患者會感到局部悶痛或疼痛。以成年人來說，男性發生率明顯高於女性，比例約為 9 比 1。

廣告 廣告

什麼是腹股溝疝氣?

陳鵬指出，多數腹股溝疝氣可透過病史詢問與理學檢查初步診斷，但鼠蹊部腫塊也可能是陰囊水腫、隱睪、脂肪瘤、淋巴結腫大，甚至是動脈瘤或睪丸扭轉等特殊狀況，因此仍需安排影像檢查，以排除其他鑑別診斷。

至於疝氣的成因，陳鵬說明，主要與腹股溝區域的肌肉與筋膜層結構薄弱或出現缺損有關，導致腹腔內的腸道或軟組織向外膨出。依膨出位置不同，可分為間接型與直接型疝氣。若有攝護腺肥大造成解尿困難、長期便秘、慢性咳嗽或經常提重物等情況，皆可能因腹內壓反覆增加而提高疝氣發生風險。

治療方式以手術為主

一旦確診疝氣，治療方式以手術為主。陳鵬表示，由於疝氣屬於腹壁結構缺損，無法靠藥物改善，目前手術方式包括傳統手術、微創手術及內視鏡手術等，修補方式則可使用自體組織或人工網膜，患者可依自身狀況與醫師討論最合適的治療方案。

不過，即使接受手術，仍可能因年齡增長導致腹壁組織退化，或因慢性咳嗽、便秘、攝護腺肥大等因素，使腹腔內壓力再次升高而出現復發性疝氣。陳鵬提醒，除了再次手術修補外，也應同步處理造成腹壓增加的潛在問題，才能降低復發風險。

沒治療，恐引發併發症

若疝氣未及時治療，恐引發嚴重併發症。陳鵬指出，初期疝氣多可隨姿勢改變自行回復，但若腸道卡在缺口無法復位，可能造成劇烈疼痛、腸道腫脹甚至壞死，形成「嵌頓性疝氣」，需緊急手術處理，風險不容小覷。

陳鵬提醒，疝氣的發生與體質及生活習慣有關，民眾平時應維持適當體重、預防便秘、避免提重物與過度用力，以降低發生機率；若摸到鼠蹊部不明腫塊，應儘早就醫檢查，及早治療可避免小病拖成大病。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·鼠蹊部「凸出詭異一包」恐是疝氣！4種生活習慣要注意 醫：不會自癒

·肚子凸一塊，推回去就好了？疝氣一定要開都刀嗎？ 醫師這樣分析