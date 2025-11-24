下茄苳排水治理兼顧生態保育 榮獲南市府公共工程優質獎優等肯定





台南市府為改善後壁地區下茄苳及鳥樹林排水防洪功能，積極向中央爭取1,980萬元辦理「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」，已於今(114) 年2月完工，施工期間經歷113年凱米颱風及完工後通過114年0728豪雨之超出保護標準豪大雨考驗，護岸成功抵擋強降雨侵襲，發揮排水防洪功能，有效減輕周邊洪患影響。更難能可貴的是，達成排水治理兼顧生態保育營造的終極目標，榮獲市府「第7屆公共工程優質獎」優等肯定。

水利局表示，近年來市府致力於改善排水設施工程與生態環境棲地保育同步並行，在不影響排洪功能且保障人民安全的前提下，利用生態工法及植生保育技術建立區域排水棲地生態之機能，「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」為兼顧排水治理及生態保育的成功範例，整體工程設施以保護國際自然保護聯盟（IUCN）所列之易危物種「臺灣南海溪蟹」設計，採用節能減碳柔性石籠工法增加邊坡之孔隙性與生態性。

水利局說明，本案設計及施工亮點不少，於設計階段遵循公共工程生態檢核規範以「減輕、迴避、縮小、補償」策略避開保護易危物種「臺灣南海溪蟹」棲地，減輕工程對生態環境造成的負面影響，另外施工期間積極配合市府環境保護局推動「施工機具清潔排放自主管理標章」，改善柴油引擎施工機具以降低空氣污染物質排放，獲環境保護局頒發金級榮譽。此外，為減少碳排放，將工區整理後的樹枝雜木利用碎木機分解，回鋪周邊環境作為基肥抑制雜草叢生情形，施工前中後維持原始自然河道生態面貌，於今(114)年榮獲「臺南市政府第7屆公共工程優質獎」優等佳績。

