即時中心／黃于庭報導

雲林一對夫妻本（11）月23日自桃園國際機場出發，準備展開為期16天的中東之旅；未料抵達阿布達比機場轉機時，陳姓先生突然遭5名員警登機拘捕，事發至今4天仍下落不明，楊姓妻子透過各管道求助，期盼外交單位出手協助。對此，外交部回應，我駐處正與當地警方進一步釐清案情。

外交部指出，我國駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲國人楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於11月23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時，遭警察登機拘捕；惟楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合，請本部協助等情。

廣告 廣告

我駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，本（26）日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部至為重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供國人必要協助；另也提醒國人搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。

原文出處：快新聞／下落不明4天！台人赴阿布達比轉機「遭5警拘捕」 外交部出手了

更多民視新聞報導

台鐵駕駛才轟總統日本狗！秒被抓包吃生魚片、買日成藥

談全民安全指引手冊 季連成喊：家戶必備葵花寶典

要當「星」北市長！盼每個鄉鎮都亮眼 蘇巧慧：一起衝就會「慧」贏

