下藥性侵傳播妹還丟假鈔 噁男下場慘了

台中一名傳播妹遭到下藥性侵。（示意圖／pexels）





台中男子阿龍（化名）4年前佯裝尋芳客，誘騙「GTO」安排暱稱為小采的女子與其性交易，再以混有安眠藥的蜂王膠原飲迷昏小采、施以侵犯，事後留下14張玩具鈔逃逸。台中高分院審理後，維持一審9年徒刑判決。可上訴。

判決書指出，阿龍2022年12月凌晨透過LINE聯絡GTO，以50分鐘7000元約定與化名為小采的女子性交易。小采凌晨3時10分抵達阿龍所在的三溫暖後，飲用阿龍聲稱「喝了會變漂亮」的蜂王膠原飲，隨即因膠原飲內的安眠藥失去意識。

遭迷昏性侵丟假鈔

小采清醒後發現上衣釦子被解開、下體赤裸且有疼痛感，再看阿龍留下的「鈔票」，驚覺可能遭到侵犯與欺騙。在三溫暖內巡房的員工，不久發現小采房間有異、小采勉強能說話但無法張開雙眼，並在小采的要求下，確認阿龍留在床頭的14張鈔票全是假鈔。

廣告 廣告

員工立即向店長通報後，店長除再確認鈔票為寫有玩具鈔、魔術鈔票的假鈔，也發現小采疑似被下藥而神情恍惚，立即保存飲料空瓶及協助報警。

前科男不認罪

阿龍在警詢、偵查、準備程序及審理期間，都對包含詐取總共須支付1萬4千元的性交易費用等大部分事實坦承不諱，但否認下藥對小采強行性交。阿龍辯稱，小采與他約定進行性交易、小采當時意識清楚，不存在強制性交，更質疑蜂王膠原飲空瓶遭到汙染、小采事發8天後才報警。

一審法官審酌LINE通話紀錄、雙方及證人筆錄、假鈔及蜂王膠原飲空瓶、藥物鑑定，認定阿龍犯下以藥劑犯強制性交罪、詐欺得利罪，縱使阿龍父親提出兒子有精神障礙證明，阿龍對小采進行犯罪行為時的自由、意識仍與常人無異。

法官再考量阿龍有洗錢案前科、服刑完畢後5年內再次犯罪，小采也拒絕和解，判處阿龍應合併執行9年徒刑。阿龍提出上訴後，遭高等法院台中分院駁回，全案還可上訴。





東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

高雄心衛中心執秘性侵少女 衛生局長曝「封口半年」原因

北宜重機過彎跨雙黃線對撞轎車 76歲騎士恢復生命跡象

出軌人妻每次開房就「激戰3次」 還嗆尪：做開心的事

