下藥性侵應召女+沒付假鈔 台中房董這次代價更慘！

網路紅人「房董」過去曾因在夜店炫富，被黑幫盯上，不僅遭逼自打巴掌、灌酒，還在半夜被丟到大肚山的公墓，引發社會關注。沒想到之後，他又因向應召女子下安眠藥進行性侵，並使用假鈔支付性交易金額，最終遭到法院判決。

據了解，房董過去以炫富搭訕女性聞名，不僅自稱酒店公關或模特兒經紀，還喜愛與跑車合照，但實際上多以單車穿梭夜店。2015年6月，由蕭姓男子領導的「鯊魚幫」成員因不滿他的行徑，將房董押至大肚山公墓，逼他自打巴掌、灌酒，並拍攝羞辱影片上傳網路，引發社會關注。事發後，房董接受訪問時甚至稱對方「是為他好」。

房董性侵假鈔案判決

多年後，房董又因涉嫌性侵應召女，並使用假鈔支付性交易金額遭判決。判決書指出，他於2022年12月間，透過LINE向綽號「小采」的仲介佯稱，擬以每50分鐘7000元價格從事性交易，「小采」遂聯繫「小花」（化名）到台中某男士三溫暖。

房董在雙方聊天過程中，將摻有安眠藥成分的蜂王膠原飲給小花飲用，致她逐漸失去意識，隨後趁其無法抵抗時對她進行性侵，並在事後將事先準備的14張千元玩具鈔票及魔術鈔票放置床邊後離去。

小花清醒後感到下體疼痛，並將鈔票交回櫃檯，櫃檯人員發現鈔票為玩具及魔術鈔票，且小花精神恍惚，疑似遭下藥，遂將蜂王膠原飲空瓶保存起來並送鑑定，檢驗結果確認含有舒樂安定（Estazolam）。

法院審理時，房董承認與小花發生性行為，但否認以藥物強制性交，並供稱：「我是因要使用假鈔，才下藥降低小花戒心。」法院認定，他明知小花不知情且意識昏迷，仍趁機行為，已侵害性自主權。一審判決房董犯下以藥物強制性交罪及詐欺罪，重判9年。

一審法官認為，房董為滿足一己之私慾，以詐術誆騙小花前來從事性交易，復違反小花之意願以藥劑對其為強制性交行為，侵害其性自主決定權，且房董犯後僅坦承詐欺得利部分犯行，否認加重強制性交犯行，犯後態度難謂良好，雖表示願和解，但因小花表示沒有調解意願，致未能與小花達成和解或予以賠償，認定房董犯下以藥物強制性交罪與詐欺罪，一審重判9年。

上訴至二審時，房董母親希望最後一次詢問小花是否願以10萬元和解，但小花堅決拒絕；房董父親也提出精神科診斷證明及歷年新聞資料供量刑參酌，二審法官認為房董意思決定與行為能力與常人無異，無需再送鑑定，最終駁回上訴，目前仍可上訴最高法院。

