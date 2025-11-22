下藥性侵136男！史上最惡淫魔遭獄友暴打 印尼要求引渡
印尼一名42歲的男子希納加（Reynhard Sinaga），在2015年至2017年於英國讀書期間，下藥性侵至少136名異性戀男性，並將過程拍攝下來，被以159項性犯罪判處至少40年徒刑。據悉希納加在入獄後被獄友暴打、霸凌，近日印尼政府釋放一名遭囚禁13年的69歲英國毒販，但要求英國將希納加引渡回國，引發關注。
據《每日郵報》報導，69歲的英國女子桑迪福德（Lindsay Sandiford）因走私毒品遭捕，被囚禁在峇里島克羅博坎（Kerobokan）監獄13年。近年桑迪福德的健康狀況惡化，今年3月印方在特赦弱勢外國囚犯中，將其遣返回國，卻在遣返手續最後一步時，突然要求英國釋放「史上最惡劣連環性侵犯」希納加，作為「交換條件」。
不過英國拒絕印尼開的條件，表示桑迪福德的釋放是無條件的，最終桑迪福德被延後8個月才遭到釋放，直到上週末才飛回英國。
現年42歲的希納加，其父親是房地產大亨及前銀行家，家中相當富裕，2015年至2017年間希納加於英國攻讀博士期間，在夜店外尋找目標，對多人下藥性侵，並拍下犯案過程，犯罪影像多達3TB，2年間至少有136名受害者，多為異性戀男子，直到其中一名18歲橄欖球選手被下藥後甦醒反擊，全案才曝光。最終希納加因159項性犯罪，被判處至少40年徒刑。
希納加在2020年被關押進英國西約克郡的威克菲爾德監獄（HMP Wakefield），裡頭全是重刑犯與極端危險罪犯，內部暴力事件與霸凌橫行，被稱為「怪物大樓」，而希納加因為所犯罪行及傲慢態度，成了受暴對象，被其他受刑人打得鼻青臉腫。
