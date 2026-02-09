下裸猝死公務員家中！「真人芭比」突遭開棺驗屍...檢方曝案情大反轉

巴西正妹網紅命案遭重啟調查。圖／翻攝自當事人IG

外號「真人芭比」的31歲巴西正妹網紅揚卡夫斯基（Barbara Jankavski），2025年11月2日，遭發現左眼受傷、全身只剩內衣，陳屍在一名公務員家中，當時警方判定死因為吸食毒品過量導致猝死，不料事隔3個月案情竟大逆轉，檢方懷疑她可能是被勒死，下令開棺驗屍，震驚當地社會。

脫到剩一件內衣 真人芭比慘死公務員家中

31歲巴西正妹網紅揚卡夫斯基，2025年11月2日陳屍在聖保羅（São Paulo）一名公設辯護人德維托（Renato De Vitto）家中，身上有多處傷痕，全身被脫到只剩下一件內衣。

德維托事後向警方坦承，自己雇用揚卡夫斯基提供「性服務」，且兩人都有吸食毒品，不料揚卡夫斯基卻在睡夢中失去呼吸心跳，隨後進行將近9分鐘的心肺復甦術仍無果。

頸部有不尋常勒痕 檢方下令開棺驗屍

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，調查人員起初研判揚卡夫斯基為意外死亡，不過近日檢警再度進行調查，發現她的頸部傷痕，高度吻合「機械性窒息」的特徵，懷疑死因可能另有隱情，因此向法院申請開棺驗屍。

當局表示，將針對頸部進行X光檢查，確認是否有骨折痕跡，並採集指甲進行DNA檢測，藉此判定其生前是否有進行自我防衛。不過有專家擔心，目前遺體嚴重腐敗，恐增加鑑定的困難度，所有調查結果將在3月初出爐。

檢方、家屬認為2人也有嫌疑

據了解，警方判定揚卡夫斯基死因與攻擊無關，但當時有另2人在場，因此檢方、家屬律師強烈要求將這兩人列入調查重點對象。

曾花170萬整形27次 「真人芭比」生前最後貼文曝光

揚卡夫斯基生前在網路上暱稱為「Boneca Desumana」，也因擁有天使般的外貌，被網友封為「真人芭比」，曾多次出現在巴西的電視節目及廣告中，擁有小小的知名度。

然而，她為了維持美麗外貌，斥資170萬元進行27次整容手術，並在2025年6月時，上傳滿臉瘀青的照片，稱自己剛動完拉皮手術。

揚卡夫斯基曾整形27次，更公開自己拉皮手術後的照片。圖／翻攝自當事人IG

揚卡夫斯基最後一篇貼文停留在2025年10月1日，當時她還與網紅合作拍攝影片，在鏡頭前貼臉微笑，如今逢猝死，案情更180度大翻轉，被開棺驗屍，究竟是人為還是意外，也引起大眾關注。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



