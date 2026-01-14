下課後女學生返校遇襲！ 周遭已無導護

家長擔心隨機攻擊像不定時炸彈，但為什麼校園旁邊發生攻擊，附近沒有導護老師。（圖／東森新聞）





國小校園旁邊發生隨機攻擊，苗栗一名女子到桃園找男友，兩人發生口角，女子疑似認為身邊經過的小學生看不起他，一氣之下衝過去勒住對方脖子，小學生被掐住，一度喘不過氣，甚至嘴唇翻白，好險有熱心民眾上前阻止，警方到場女子情緒激動，還想繼續攻擊，在員警面前過肩摔男友，最後被大批警力壓制強制就醫。

家長擔心隨機攻擊像不定時炸彈，但為什麼校園旁邊發生攻擊，附近沒有導護老師？當時已過放學時間，沒有導護老師在場。案發地點又在校園旁社區，距離校門口只有短短120公尺，現在出狀況，校方加強巡邏，早上上學時間也都到校門口巡視。

廣告 廣告

國小校園外，導護老師繃緊神經指揮交通，校方也來到校門口，緊盯是否有可疑人士。校長：「跟志工隊組長每天都在巡，加強來巡邏。」

不只校方，家長也都膽戰心驚，親自帶小朋友來上課，畢竟校園外剛發生攻擊事件，沒有人敢大意。其他家長：「最好是親自接送，有人接送是最好。」

根據了解，發生攻擊的地點在國小圍牆外社區，距離校門口120公尺遠，得轉個彎才會到達，發生突發狀況，校方恐怕第一時間難發現。加上當時女學生在3點半左右放學，回家一趟再回到學校上社團課，當時是下午4時左右遭攻擊，導護老師早已離開，只剩下熱心民眾以及附近社區保全上前搭救。

其他家長：「會害怕會擔心啊，因為小朋友他根本，沒有能力保護自己，然後那個像不定時炸彈，我覺得太可怕了。」

學生前往學校途中遇上攻擊事件，尤其小學生哪比得過壯碩的大人，家長就擔憂，難道現在不能讓孩子，一個人走去上學嗎。桃園市議員（民）余信憲：「我嚴肅的問，桃園的學生放學回家的路上，為什麼要冒生命危險呢，在此鄭重呼籲，張善政市長，停止空話，立刻行動。」

對此，校方發出給家長安全教育的一封信，表示進行校安通報並輔導學生身心狀況，同時請求警方加強校園周遭巡邏，只希望校方能盡快補足安全網，還給學生和家長安全學習環境。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

「緊張哥」又來！誆車被鎖借2千 老闆開業首日中招

毒狗、縱火、開車撞！苗栗恐怖情侶分手開撕實錄

苗栗男出軌酒店女「半年狂匯百萬」 正宮一查紀錄怒告

