下賓朗「mumu的家」開幕 打造原民文化共生行動場域

孫大川開放台東下賓朗部落的家族舊居作為原住民族文化共生行動場域，命名為「mumu的家」。（蔡旻妤攝）

前行政院原住民族委員會主任委員、監察院副院長、總統府資政孫大川，近日將位於台東下賓朗部落的家族舊居命名為「mumu的家」，開放作為原住民族文化共生行動場域，未來將推動演講、部落互訪及樂舞展演，邀請不同部落在此交流。

多名原住民文化、文學與藝術工作者齊聚一堂，期盼以這座老屋為基地，讓文化及聲音重回部落。孫大川說明，「mumu」在族語中象徵家族中的長輩與傳承，命名為「mumu的家」，代表這棟老屋不只是建築空間，而是承載家族與部落記憶的文化節點，「最重要的是，讓部落的人因為這個空間被感動，重新整理自己的價值與生活方式」

負責人董恕明表示，未來規畫將以系列講座與持續性的藝文活動為主，透過空間讓部落歌聲、樂舞與小型演出「重回部落」，她形容這是一種「鬆散而有效的團結」，透過不定期活動與參與者網絡，讓文化行動自然連結、持續發生，「我們希望好好開始，而且盡可能不要結束」

原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯指出，「mumu的家」未來有機會成為台東重要的文化新基地，原住民族文化事業基金會也樂見與這股地方力量結合，為台灣文化注入更多亮點。

孫大川進一步指出，「mumu的家」是一個文化倡議的場域，而非示範基地，「不是叫大家來跟我學，而是希望來的人能自己思考、自己改變，重新找回部落原本管理自己、安頓自己的方式」，他強調，文化不可能只存在於課堂或書本，「沒有空間，就不會有文化」，期望透過空間的開放，為原住民族文化實踐開啟另一種可能。

