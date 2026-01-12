下車未拉手煞車! 斗六「自走車」滑行撞彩券行1傷

中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林斗六市中華路，有場車禍真的會嚇壞人！一輛廂型車往前滑行，幾名在騎樓劃單下注的顧客趕緊跳開，其中一人被推擠的桌子夾傷，車子停下時，駕駛座卻是空無一人，竟是一部"自走車"撞進彩券行，到底怎麼回事？一起去了解。

監視器畫面拍到，廂型車緩緩滑行過來，已經撞倒架子，持續推進，背對著馬路正在專心劃單下注的女顧客，察覺有異，抬頭一看，已經進無步、退無路，要逃已經來不及，一度被推擠過來的桌椅夾擊。還好廂型車速度不快、撞擊力道不大，車停了下來，其他人又嚇又氣，上前一看駕駛座，更嚇！居然空無一人。啊！人咧？

廂型車撞彩券行 下注顧客來不及逃一度慘遭夾 手腳擦挫傷（圖／翻攝畫面）









車子真的沒有人開嗎？有！駕駛是62歲的賴姓男子開車載著母親，到斗六市中華路買東西，疑似停車後卻忘了拉起手剎車，路面小有坡度，車子就變成自走車，一路往斜對面滑過去。





駕駛空無一人 車輛自行滑動約10多公尺遠（圖／翻攝畫面）









賴姓男子下車購物，粗心疏忽，導致車輛自行滑動約10多公尺遠，撞進對面的彩券行，造成店內一名顧客手腳擦挫傷，警方呼籲，停車務必確實拉起手剎車，並確認好燈號有亮起，以免釀成大禍。





下車購物忘拉手車 廂型車自走滑行１０多公尺撞彩券行 造成１顧客擦挫傷（圖／警方提供）









