下車未熄火遇竊車賊強行開走 車主企圖攔阻遭甩飛

台中市發生驚悚搶車案，一名男子昨(6)日下午在豐原區一間超商外，趁著當時外面一輛轎車沒熄火，直接坐上車要強行把車開走，車主發現後也跑回車內要阻止，但搶車男子先將車加速倒退，接著將車主甩到車道上，差點遭後方車輛輾過，幸好車主只有擦挫傷。經過警方掌握，搶車的人是55歲汪姓男子，獲報後啟動攔截圍捕機制，不到30分鐘就將車輛包圍攔停，並將人帶回，當下為什麼要偷車，偷完車要去哪？警方仍在持續釐清。

車輛經過這間超商，一輛白色轎車加速倒退，差點就要撞上，但更可怕的是，駕駛座內一名男子竟然直接被甩飛到車道上，整個人趴在地上，幸好開車的駕駛反應快，立刻往左切才沒有輾過去，否則後果不堪設想。

從另一個角度看，車主被甩飛之後，立刻站起來徒步往前追但根本追不上，驚悚的搶車案，發生在台中市豐原區三豐路二段，昨(6)日下午3點多，提供這段行車紀錄器的目擊民眾嚇壞了，她當時坐副駕駛座。

回想當下整個過程還是心有餘悸，還好隔壁駕駛反應力真的是快，不然下一秒真的是不敢想會發生什麼事，而這名車輛被偷的轎車車主，所幸只有擦挫傷沒有大礙。

非當事民眾說：「我只要自己下車，我一定會鎖門，防範？，當然一定要熄火，要關門。」警方獲報後，立即通報線上警網，啟動攔截圍捕機制，不到半個小時就在附近道路，鎖定這輛失竊轎車，能看到男子逃逸當下，不斷加速行駛切換車道，但最後依然被警方合力包夾攔停。

頂街派出所副所長林筱晴說：「於同日下午3時50分，在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛並立即攔停。」根據警方掌握汪姓男子，不是偷車慣犯也沒有相關前科，當下為什麼要偷車偷完車之後要去哪還在釐清，汪姓男子已經被被警方帶回，訊後將依涉嫌違反竊盜罪，移送 台 中地檢署偵辦。

