下車買晚餐忘拉手煞車！遊覽車衝對向連撞8機車 驚險畫面曝

[Newtalk新聞] 桃園市楊梅區文化街昨日晚間發生一起離譜事故，1名65歲黃姓遊覽車駕駛，將車輛臨時停放路邊準備下車購買晚餐，忘記拉起手煞車，導致遊覽車在無人駕駛的情況下緩慢滑行，一路撞進對向店家門前，所幸無人傷亡，正值下班與用餐尖峰時段，畫面相當驚險。

警方昨日晚間7時許接獲通報，桃園楊梅區文化街190號發生交通事故，隨即派員趕赴現場處理，調閱監視器發現，65歲黃姓駕駛將遊覽車臨時停放路邊，下車買晚餐時忘記拉起手煞車，導致遊覽車開始慢速向對面滑行。

黃男供稱一度想衝回駕駛座上踩剎車，卻來不及阻止遊覽車撞向對向車道旁的店家。失控的遊覽車一路滑向路中央，甚至跨越至對向車道，當時正值下班與用餐尖峰時段，路過汽機車駕駛紛紛驚嚇閃避。

遊覽車直到撞上對面店家騎樓才停下，造成停放在騎樓前的8輛機車嚴重受損，所幸事故並未造成人員傷亡，經酒測檢查，黃姓駕駛酒測值為0，排除酒駕因素。警方呼籲所有駕駛人，即便只是短暫停車，也務必確實拉起手煞車、確認車輛安全，避免因一時疏忽，造成無法挽回的損失。

