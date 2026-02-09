下車購物違停紅線遭開單 車主與員警爆發口角衝突

高雄市 / 綜合報導

高雄一名43歲林姓男子，昨(8)日下午1點多，開車行經左營區華夏路時，為了下車購物，將車輛停在紅線，沒想到才剛下車，警方就來開單了！讓他覺得有點不講情理，情緒不滿和警方在街頭上展開爭吵，讓附近住戶也出外查看，只是抵抗無效，後續還是被開出罰單。附近住戶說，由於這裡位處學校前，補習班林立加上餐飲店不少，所以到了上下學或用餐尖峰時間，車位一位難求，亂象不少，也希望未來可以增加 停車格 ，減少亂象。

員警VS.男子說：「身分證號碼幾號(我這樣不行)違規。」才剛停好車準備下車購物，沒想到巡邏員警隨即上前。員警VS.男子說：「(才停下來而已)紅線連停都不能停，你知道嗎，要不要去翻法條，(人家是不是要買東西)我是不是跟你說了，我是不是剛剛跟你說了。」

眼見警方將要開單，男子情緒難以接受，在大街上展開爭吵驚動一旁住戶。員警VS.男子說：「(不用這麼大聲)我沒有跟你大聲，你說話這麼大聲我們警察壓不下來，我沒跟你這麼大聲，是你先大聲的，我才比你大聲，不然又說我兇你，我是因為怕你說話大聲，我們警察壓不下來。」

左營分局文自派出所副所長蔡京展說：「警方依道路交通管理處罰條例，第55條第1項第3款，在設有禁止臨時停車標誌標線處所臨時停車，依法製單舉發。」

由於事發路段，位於學校前，有補習班飲料餐飲等店家，每到上下學及用餐時間，停車需求大增，只是車格卻不足需求，也讓違規亂象時常傳出。

附近住戶說：「也有家長停一下就被開單，對，其實很困擾，對，我們只是接學生，然後廣播叫學生下來，就這樣而已，然後就被開單了。」住戶說希望車格增加，減少交通亂象，不過畫了紅線，就是不能停車，儘管臨停也不行，民眾因此被員警開單，只能乖乖認罰。

