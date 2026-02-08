下車點設錯「將錯就錯」汽旅過夜！已婚校長激戰女職員 一句「濕整晚補一下」下場慘了

花蓮已婚前校長激戰汽旅女職員。（示意圖；freepikk）

花蓮某國小伍姓前校長，與縣府女職員出差參加會議，因友人幫忙叫車設錯下車點，他將錯就錯改至鄰近旅館開房間，還發生性關係，事後他還想約對方，傳訊騷擾「濕了整晚！需要補一下」讓對方不舒服，案經縣府介入，再由監察院提案彈劾，移送懲戒法院審理。

根據判決書，國小前校長伍姓男子與花蓮縣府某任務性編組組織女職員小美（化名）一同出席某國立大學會議，結束後伍男邀小美、某國中校長B男一起吃飯，吃完飯後B男幫他們叫車，卻誤設下車點，加上司機有行程無法載2人回正確地點，因此聽從伍男指示，載到附近的汽車旅館。

將錯就錯？ 汽旅開房間

下車後伍男與小美便進入旅館內歇一晚，並發生性行為。隔日中午伍男想在糾小美出門，但因對方要顧小孩，他便傳訊稱「濕了整晚！需要補一下」，讓小美感到受騷擾，要求跳過這種話題。

小美後向縣府提出申訴，稱當時非自願與伍男發生性行為，花蓮縣府將其調整職務為教師兼任行政職務，案經監察院提案彈劾，移送懲戒法院審理。

「濕了整晚補一下」 校長傳訊騷擾

伍男辯稱當晚雙方的親密互動都是出自雙方合意，並說傳送「濕了整晚！需要補一下」等訊息時，後續雙方還有相當時間通話往來，顯見對方並無厭惡之感等。

此案刑事上獲檢方不起訴，關於發生性行為部分，法官參酌證據後認為，因為只有小美單方面指控，因此難認伍男有違小美意願，不過傳送性暗示訊息部分，小美接受調查時直言「我覺得很噁心，對，我覺得噁心死了」，被認定確實讓小美感到不舒服，因此認定伍男辯解不足為採。

法官認為，伍男身為校長，自身行為應格外謹慎，以身作則，卻做出上述行為嚴重損害政府及學校信譽，導致公眾喪失對其執行職務信賴，而其明明是有婦之夫，卻還跟小美發生性行為、傳訊性騷小美，判伍男降壹級改敘。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

