下車！違停遭攔硬拖延 警破窗搜出喪屍煙彈

新北市板橋8號晚間雙十路上、江子翠捷運站附近，一名駕駛路邊違停遭警攔查，結果員警發現，他無照上路又懸掛他車車牌，過程中不願車下配合，最後動員大量警力現場強行破窗，將人拉下車，又在他車內搜出喪屍煙彈。

現場員警已經耐心耗盡，決定直接破窗逮人。現場員警：「下來，小心小心。」

警棍瞬間敲破車窗，當時駕駛還在車內就是不願開門配合，最後只好被強行拉下車。現場員警：「下車。」

大批警力當街攔車破窗瞬間吸引不少民眾圍觀，事發8號晚間8點多在新北市板橋雙十路口，當時巡邏員警發現一輛藍色轎車違停，第一時間還好聲好氣上前關切。現場員警：「我想說你剛怎麼停在那邊，後面車都在叭，你要靠右邊停喔，右轉。」

但沒想到小電腦一查，駕駛竟然是懸掛他車牌照，而且態度消極使出拖延戰術。現場員警：「熄火一下，車窗拉下來一點，先熄火一下啦，你先熄火，看一下證件。」

故意不開窗也不惜火又不下車，掛假車牌還無照上路，這時員警已經警覺這名駕駛很有問題，開始態度強硬請求支援要強勢執法。現場員警：「下來一下，你要不要配合，你有沒有駕照。」

警方搜查這名吳姓駕駛無照又亂掛牌，車上還藏有依託咪酯喪屍煙彈和吸食器，依現行犯送辦，懷疑他就是藏毒心虛才不願配合攔查，但一切都因為自己違停被細心員警盯上，拖延再久還是得乖乖上銬。

