下載逾4800部兒少性影片 怪癖男判刑1年

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓男子透過網路帳號從特定網址陸續下載逾4800部兒童或少年裸體及性交行為影片，並儲存於行動硬碟內，助長兒少性犯罪及不良歪風，警方據報後前往蔡男住處扣得相關證物，依法送辦，屏東地院認定蔡男觸犯無正當理由持有兒童或少年性影像罪，共2罪，併處1年徒刑，可上訴。

檢方調查，蔡男分別在2023年5月至10月間及2024年7月間，分別透過網路帳號到特定網址下載兒童或少年裸露下體及性交行為的影像各4742部、87部，並將這些性影片儲存於行動硬碟內，侵害同一保護兒童及少年性發展自主與身心健全成長的社會法益，惡性重大，建請法院從重量刑，以資懲儆。

屏東地院認為，蔡男為心智成熟的成年人，應知悉遭拍攝性影像兒童或少年其身心健康及人格健全發展將受嚴重侵害，竟下載並持大量性影像，增加兒童或少年遭受侵害危險性，依無正當理由持有兒童或少年性影像罪，共2罪，各處8個月及9個月徒刑，合併應執行有期徒刑1年。

