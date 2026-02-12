「臺灣台語輸入法」APP icon

下載APP用臺灣台語拜年 教育部部長阿公發紅包

教育部推出「臺灣台語輸入法」APP並舉辦「用臺灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎，民眾只要輸入關鍵字下載「臺灣台語輸入法」APP，在過年期間使用「臺灣台語輸入法」APP互相拜年，就有機會將等同一萬元的商品禮券紅包帶回家！活動辦法請至教育部全球資訊網首頁查詢。

教育部開發出支援iOS與Android雙平臺的「臺灣台語輸入法」APP，並導入「語音辨識功能」，民眾不需要背誦複雜的拼音規則，只要對著手機「說」，「臺灣台語輸入法」APP就能迅速將語音轉化為準確的臺灣台語漢字。教育部表示，過年期間，無論是想祝長輩「身體健康食百二。」(Sin-thé kiān-khong tsia̍h pah-jī.)，還是祝福親朋好友新的一年「平安順序趁大錢」(Pîng-an sūn-sī thàn-tuā-tsînn.)，「臺灣台語輸入法」APP就能讓拜年訊息充滿臺灣特色。

教育部表示，民眾到App Store或Google Play下載「臺灣台語輸入法」APP。使用APP內的「語音輸入」或「臺羅輸入」功能，傳送3句臺灣台語吉祥話向親朋好友拜年，若非拜年吉祥話，則不具抽獎資格。將畫面截圖或錄影，公開分享至個人臉書、Instagram或Threads，並加上標籤「#臺灣台語輸入法」。最後打開「臺灣台語輸入法」APP，在APP的「設定」，到「意見回饋」中，回傳真實姓名、手機號碼、發文的平臺和分享文的連結，即完成報名。

教育部指出，活動獎項包含商品禮券頭獎1萬元（1名）、二獎2千元（5名）、三獎1千元（10名）及參加獎2百元（50名），邀請全民一起下載「臺灣台語輸入法」APP並參加活動。活動得獎名單預計4月2日公布至教育部全球資訊網首頁。

