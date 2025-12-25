下載LINE電腦版遇詐騙 他一查網址嚇壞：太容易上當

網路詐騙手法再進化，連下載常用通訊軟體都可能踏入陷阱！有網友在Dcard上發文警示，自己透過Google搜尋LINE電腦版時，不慎點入假冒的詐騙網站，導致公司電腦出現異常狀況，呼籲民眾務必提高警覺。

網友在電腦下載LINE中詐騙陷阱。（示意圖／取自pixabay）

該名網友透露，自己剛到職的第一天拿到新電腦後，便開始安裝工作所需的常用軟體，沒料到下午就接獲公司資訊人員通知電腦有異常情形。他起初百思不得其解，後來才驚覺問題出在自己從Google搜尋下載的LINE軟體，實際上是假冒網站。

從網友分享的截圖可見，在Google搜尋結果中，假冒網站竟然出現在第一個位置。LINE官方網址為「line.me」，但詐騙網站卻使用「lineoe」等相似網域，若不仔細辨識確實容易誤點。

根據網友整理，目前已知的假LINE網站網址包括：www.lineoe.com、www.linecl.com、www.linerm.com、www.linawin.com、www.linecnc.com等五組網域，民眾下載前應特別留意網址是否正確。

其他網友則留言表示，「我也突然收到公司寄提醒信，感覺每家公司都在發生一樣的事情」、「原來這種也有山寨版」、「嚇得我趕緊移除重新安裝」、「差一點只上一天班」。

