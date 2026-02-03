「下輩子還要當你女兒」袁惟仁愛女痛訴遺憾 為爸爸不再做美甲：吉他我會彈下去

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於昨（2）日病逝台東，享年57歲。其女兒袁融在沈澱心情後，於社群平台發長文悼念父親，字字句句充滿不捨。她透露自己曾因「星二代」的身分感到壓力，但在內心深處始終以父親為傲，更感性對天堂的爸爸喊話：「下輩子還做你女兒，下輩子看著我長大、牽我走紅毯。」

最後的探望：對臥病父訴說缺席的8年

袁惟仁自2018年於上海意外跌倒引發腦溢血後，長期處於臥病狀態，後續更被判定為植物人。袁融透露，今年1月初得知父親住進加護病房，狀況並不樂觀，她隨即兩度趕往台東探視。

當時醫護人員提醒，若留在台北恐怕會趕不上最後一面，因此在最後一次探望時，袁融對著病床上的父親，細細訴說了這8年來他沒能參與到的生活點滴，並堅強地告訴爸爸：「不用擔心我，我長大了。」

袁融傾訴對爸爸的愛。（圖片來源：IG yzzn.v）

記憶中的溫柔：最愛爸爸「圓滾滾的肚子」與菸味

在袁融的記憶中，袁惟仁是全世界最溫柔的人，甚至從未見過他發脾氣。她回憶，父親曾寵溺地說「我女兒做什麼都是對的」，這種無條件的偏愛，成為她嘗試新事物的最大動力。

袁融感性地寫道，父親長滿繭的手、圓滾滾的肚子，以及身上那股總是揮之不去的菸味，曾是她最有安全感的一切。雖然小時候很排斥父親的藝人身分，不希望被「星二代」的名號框架，但其實她的YouTube搜尋紀錄第一名永遠是父親，歌單裡也全是父親的作品，「突然好慶幸只要打開手機，就能看見你、聽見你的聲音。」

放下美甲承接父志：下輩子讓我愛你久一點

提到父女間的音樂互動，袁融分享袁惟仁雖然看不懂五線譜，卻會親手在白紙上寫下簡譜教她彈吉他。後來父親花錢讓她學鋼琴，當她看懂五線譜時，父親總是開心地稱讚「好棒」、「我女兒最棒了」。袁融感慨地說：「你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界。」

面對至親離世，袁融引用了父親為王菲創作的經典歌曲〈旋木〉歌詞：「音樂停下來你將離場，我也只能這樣。」她也決定做出改變，放下原本愛美做的指甲，並承諾：「以後不做指甲了，你最愛的吉他我會繼續彈下去。」

「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」袁融在文末表達了對父親強烈且無庸置疑的愛，坦言「不懂事時沒多和他表達」是此生最大的遺憾，接下來她將好好陪伴父親走完最後一段路。

